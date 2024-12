Co jak co ale Trump wali gafę za gafą. Kanada jako stan, przejęcie kanału Panamskiego i Grenlandii a to wszystko w tym tygodniu. To wszystko przez te jego postawę "chamskiego twardziela" i nie przejdzie mu przez gardło jakieś bardziej neutralne "musimy renegocjować z Panamą, chcę porozumieć się z Grenlandią w sprawie użyczenia terenu amerykańskiemu wojsku", ale nie, on musi walnąć pięścią, powiedzieć "albo zrobią co chce albo ich do tego zmusimy" bo Pokaż całość