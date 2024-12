Dla miasta to całkiem dobry interes. Co roku był organizowany sylwester, ostatnio za 300 tysięcy który trwał godzinę, półtorej. Ostatnio chyba było Kombii Skawińskiego. To teraz za 615 tysięcy będzie porządną impreza 6 godzinna ( ͡ º ͜ ʖ ͡ º )