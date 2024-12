Bardzo dobry pomysł! Jest okazja pojeździć fajnym wynajętym autem. Brak tablic oznacza brak możliwości wyjazdu na drogę publiczną. Jak zostawią pisemko, że zabrali tablice to informuje się spółdzielnie, że na czas kiedy auto nie może się poruszać wynajmuje się na ich koszt auto. Szybko wróci im rozum.

Dobrze mieć tablice przynitowane. Jak wyrwą to już będzie zniszczenie mienia. Dwa nowe zderzaki, malowanie i wymiana to już duży koszt.