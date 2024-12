Żebybyło jasne, tu nie chodzi o to żeby zyski zostały w kraju, to jest po to żeby nie dopuścić inwestora zagranicznego, który by mógł w jakimkolwiek stopniu weryfikować co się dzieje w spólce. Dzięki temu nikt nie będzie patrzał na ręce i będzie można zatrudniać całe rodziny na fake'owe stanowiska i przepalać pieniądze na lewo i prawo.