Jak dla mnie to jest to efekt nadal popandemiczny. Gdzie pandemia wymusiła spadek przetwórstwa, dopłaty, dodruk i za razem inflację. Po pandemii mimo drożyzny sprzedaż a co za tym idzie produkcja była zaskakująco statystycznie na wysokim poziomie. Ale nic nie trwa wiecznie. No to teraz mamy stan po pompie czyli wchodzimy w kryzys. Widać to bardzo dobrze właśnie w branży motoryzacyjnej lub budowlanej. A dotyczy to innych krajów nawet Chin itp.