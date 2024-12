Mniej wiecej kazda branza w PL została zaorana przez faworyzowanie biznesow zagranicznych. A co do rolników to w koncu czuja sie jak zwykły podatnik tylko polski podatnik zrzuca sie na ich ulgi, krusy i inne dziadostwa a oni teraz płacą na kolegów z niemiec. Żeby nie było wolałbym zeby nie było takiej sytuacji bo rolnictwo jest jednak sektorem strategicznym ale znajac zycie znowu wybiora PSL albo inny PiS i rok po nastepnych Pokaż całość