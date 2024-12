To już nie pierwsza tego typu akcja z tego co kojarzę, kacapy sprytnie to wymyśliły. Dajmy autystycznym nerdom od czołgów średni symulator "ZA DARMO" a sami zleakują specyfikacje techniczne zachodniego sprzętu by poprawić "realizm" i celowy baias pojazdów wiadomego zbrodniczego kraju.