Kogoś to dziwi? Europa zabija swój przemysł i rozwój. Jak problemy ma np jakiś niemiecki producent samochodów to za chwilę problemy jak jakiś producent części w Polsce czy Czechach. Wincyj głupiej pseudoekologii to zobaczymy ile wytrzyma i kiedy jebnie. Oczywiście rozdzielem pseudoekologię od rozsądniej i potrzebnej ekologii.