Kary za opóźnienia? Nie ma prawie takich inwestycji by nakladali za to kary, jak zaczną nakładać, to sami będą budować, albo wyceny będą zawierały te właśnie kary. t wtedy polska bodnarowców stanie w miejscu i zajmie swoje miejsce jako podnóżek niemiecki a wy się dalej będziecie uśmiechać xD