Mój ojciec mieszka na Łuckiej, więc znam dobrze tę niby kamienicę - to ruina, a nie żaden zabytek. Dziw, że się sama nie zawaliła, a konserwator powinien dostać zarzuty karne, bo ewidentnie grał w tym przypadku na kopertę;) , ale co ja tam wiem - to tylko moje przypuszczenia;)