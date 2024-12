Tylko idiota by nie przeniósł, jak fundacja rodzinna może służyć efektywnie do obniżenia opodatkowania do zera, nieważne jak dużo zarabiasz, a w dodatku chroni przed egzekucją. Ważne, żeby nie zarabiać z pracy, tylko z nieruchomości/majątku/działalności gospodarczej i nie ma problemu z 0% opodatkowania.



Żeby nie było wątpliwości, wprowadzili ją pisowcy na koniec rządów w wiadomym celu, a PO nic nie zamierza z tym zrobić.