Ciekawostka - prawdopodobnie scenarzystą serialu był Ludwik Kalkstein, który podczas wojny działał w konspiracji, następnie został agentem Gestapo, by w końcu wstąpić w szeregi SS. W ramach współpracy z okupantem doprowadził do zdekonspirowania wielu struktur podziemia, co w konsekwencji doprowadziło do śmierci setek lub tysięcy zaangażowanych w nie osób. Działał na rzecz Gestapo wraz ze swoją małżonką Blanką Kaczorowską, która po wojnie została współpracownikiem SB.