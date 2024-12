Nie wiem co się czepiacie, przecież wszystko się zgadza - paczkomat jest polskiej produkcji a niemce (zwłaszcza te nowe beżowe) kradną z niego za pomocą łomu traktując go jako polski kalendarz adwentowy.



Przypominam że według niemieckiego prawa kradzież jest w pełni legalna - pod warunkiem że złodziej nie zostanie złapany na gorącym uczynku albo krótko po kradzieży.



Jeśli nie zostanie złapany od razu to nie tylko uniknie kary ale i legalizuje to Pokaż całość