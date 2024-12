Niby szkoda ludzi ale jednak nie rozumiem jak można się wybudować na dziko gdzieś bez posiadania choćby iluzorycznego tytułu do gruntu. Na gębę to się można że szwagrem umówić ale nie z urzędem bo dziś jest ten urzędnik a jutro będzie inny z inną wizją. Zresztą jako obywatel nie chciałbym aby urzędy reprezentujące mnie załatwiały coś na gębę. Przykra sprawa no ale tak to każdy by sobie mógł zająć kawałek państwowego gruntu Pokaż całość