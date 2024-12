Życie na emigracji jest tańsze niż w Polsce, jak do tego dodać zdecydowanie wyższe zarobki to chyba logiczne jest że mało kto tu bedzie chciał siedzieć, chyba że ktoś pracuje zdalnie dla jakieś zagranicznej firmy i ma zarobki w EUR, USD a do tego własne mieszkanie to można siedzieć w PL. Ale jak ktoś ma robić za minimalną na kasie w LIDLU to lepiej poświecić miesiąc na naukę języka niemieckiego i iść Pokaż całość