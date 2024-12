Kobiety uważają, że pracują ciężej, bo w domu wciskają przycisk w zmywarce/pralce/suszarce/robocie sprzątającym. I twierdza, ze to jest jak praca na drugim etacie.

Żeby było śmieszniej, to mężczyźni też wciskają przycisk w zmywarce/pralce/suszarce/robocie sprzątającym ale wg kobiet, gdy robi to mężczyzna to już nie jest ciężka praca. W ogóle, to nie jest praca, gdy robi to mężczyzna.