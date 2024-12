w mediaexpercie z tego co kojarze jest o tyle śmiesznie, że tak jak w innych sieciówkach jeden telefon = jeden imei, to oni po prostu mają telefon jako model i liczba sztuk w systemie. U konkurencji, które trzymają zapasy sprzętu po imei, każdy telefon jest osobnym produktem, a u nich to jak ziemniaki i imei nikt nie sprawdza, z tym sprzedanym, bo nikt tego nie rejestruje



gdyby imei był na paragonie to Pokaż całość