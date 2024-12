Po prostu ignorować to czego sobie chce Unia Europejska która już dawno przestała się liczyć w świecie i stała się wręcz pośmiewiskiem. To tak jakby się słuchać jakiś afrykańskich watażków czy republik bananowych bo obecnie UE to właśnie ten poziom i tylko kwestia czasu jak się rozwali pod ciężarem własnej niekompetencji.