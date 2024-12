Oj tutaj będę bronić akurat filipinosów - grzeczni i pracowici, takich ludzi nam tutaj potrzeba, dodatkowo przyjeżdżali już z żonami, więc chcą się poświęcić na życie tutaj. Nie to co kaukaska dzicz w postaci gruzinów sprowadzonych przez pis. Gruzy głównie gwałcą na uberach albo urządzają strzelaniny jak parę dni temu w Krakowie, przyjechał do nas sam element, zero kobiet oczywiście - a statystyki przestępstw gruzińskich są wręcz alarmujące.