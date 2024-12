Ludzie jak by mogli to by autami wjeżdżali do środka sklepów. Wczoraj na Szombierkach około 16 młody chłopak stanął zaraz przy słupkach do wejścia przy Kauflandzie i załączył awaryjne gdzie obok, dosłownie 3 metry obok jest parking. Często wracając po 2 w nocy z pracy widzę, jak ktoś podjeżdża samochodem centralnie pod nocną kasę na stacji stając 0,5 metra od okienka. Dostawcy to dopiero jest ewenement, tych ludzi to bym raził prądem