Spytajcie 100 kobiet co uważają o byciu samotną matką i odejściu od partnera po urodzeniu dziecka. Nie wiem czy znajdzie się chociaż jedna, która uważa, że jest to coś złego i że może mieć negatywny wpływ na jej dziecko.



Większość uważa, że to żaden problem, duża część nawet ci powie, że jest to świetne i będzie popierać całym sercem.



Świat przepełniony egoizmem i próżnym zaspokajaniem wyłącznie własnych potrzeb, dobieranie partnerów w taki, Pokaż całość