Niestety drugi raz Fury został okradziony z wygranej, przez to, że trwa jakaś śmieszna gra polityczna. Usyk bokserem jest dobrym, natomiast nie dorasta Furyemu do pięt i na serio i w przenośni. Biedny Ukrainiec, to trzeba dać mu wygrać, ot co. Śmieszne. Ciekawe ile z jego gaży z tej jak i poprzedniej walki zostanie przekazane na Ukraińskie wojsko, hm? Bo ciągnąć od wszystkich to potrafią, a ciekawe ile sami dorzucają. Po co Pokaż całość