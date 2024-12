Zawsze przy takich historiach przypomina mi się akcja z Lublina. Chyba Bank Boś to był. Pracownica podkradała z kont VIP 'drobne sumy' jak się zorientowali to ubylo kilka baniek i się zrobił smród. Policja. Areszt. Więzienie. Wyszła chyba po 3 i wyjechała za granicę.

Kasy nigdy nie odzyskano.

Tak sobię myślę - może to jest sposób na zyciowy booster?