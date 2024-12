Przereklamowane miejsce. Kupa kamieni do której jedzie się autobusem z centrum turystycznego, obchodzi naokoło i robi się kilka zdjęć uważając by nie złapać przejeżdzających obok aut na A303 (czy raczej toczących się / stojących w korku).To już o wiele ciekawsze jest pobliskie Salisbury z katedrą.W UK jest pełno o wiele ładniejszych miejsc do zwiedzenia, zwłaszcza przyrodniczo jak Jurrasic Coast, który szczerze polecam miłośnikom pięknych widoków i przyrody.