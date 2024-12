Dlaczego promuje?



Różnica między HREIT a politykami wypowiadającymi się na temat rynku nieruchomości jest taka, że HREIT reprezentuje (branże) deweloperów. To jest jasne i transparentne. Można się nie zgadzać, można nie lubić, ale tak jest. Politycy powinni reprezentować nas, ale… ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° ) To im powinniśmy patrzeć na ręce, na to z kim rozmawiają w kuluarach, komu sprzyjają i jakie skutki (krótko i długoterminowe) mają ich decyzje. Pokaż całość