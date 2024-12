Polak się obudzi dopiero jak mu pod domem ktoś tak stanie xD

Jak wprowadzali przepis o darmowym parkowaniu i buspasach dla elektryków to każdy miał gdzieś, że to jest różnicowanie dostępu do miasta na bogatych i biednych, nie było żali, że dopłacamy po 30 klocków do aut bogaczom.

Jak firma kupiła Dacie po 80k/szt to nagle ból bo śmią nimi stać na miejscu postojowym xD

To zdjęcie pokazuje, że ustawa osiągnęła swój Pokaż całość