Wychodzi na to, że "tarcza demokracji", "demokracja walcząca" to nic innego jak pełzająca totalitarna dyktatura rodem z lat 30 XX wieku. Najgorsze jest to, że obecni "dyktatorzy Europy" są tak intelektualnie ubodzy że doprowadzą Europę do jeszcze większego bajzlu niż austracki malarz z gruzinem.