A może niech Gruzini sami rozwiązują swoje problemy u siebie i my swoje u siebie.

Ta uchwała niczego nie zmienia i w niczym nie pomaga Gruzinom. Już i tak im pomagamy gwarantując azyl i ułatwienia przy zatrudnieniu.

A oni co? Odwdzięczają się nam za to przestępstwami.



Konfa ma rację. Nasi politycy powinni się zajmować problemami nas Polaków, a nie Gruzinów i innych nacji.

A jak tak bardzo politycy chcą wspierać Gruzinów, to