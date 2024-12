Zabawne, że różne takie trollkonta, szurownie, Marjusze z Brajton, ci co wyłaczyli tv i włączyli "myślenie" itp itd od lat wieszcza upadek a to USA, a to Szwecji a to Niemiec teraz ale całą naiwnościa ograniczonych rozumków wierzą że np Rosja, Węgry, jakieś Chiny czy inne Białorusie radzą sobie dobrze xD

"No czas wyjechać z lewackiej UE i prowadzić biznes na Białorusi" xD