Porównali 3q 2023 do 3q 2024 i mówią, że "mieszkania rosną". Przecież dopiero dane ze sprzedaży wtedy na BK2% leciały do q4 2023, q1,q2 2024. Także argument słaby. Porównajmy teraz q4 2023 do q4 2024 r/r i nagle wychodzi, że jednak są spadki w cenach ofertowych a w cenach transakcyjnych to poczekamy dopiero na dane później.