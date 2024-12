Ja czekam, aż w końcu ludzie nie wytrzymają wyjdą na ulicę i zrobią elitom drugą rewolucję francuską. To co się dzieje w Europie nie może się skończyć dobrze i prędzej czy później dojdzie do jakichś rozruchów. Albo my zawczasu pogonimy ich i skorumpowane, odklejone elity, albo "nowi Europejczycy" nas. Tu nie ma innej możliwości.