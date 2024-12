Całkiem normalne zabezpieczenie w sprawie o naruszenie dóbr osobistych. To nie "dealer cenzuruje" tylko sąd nakazuje wstrzymać się z głoszeniem swoich opinii do czasu rozstrzygnięcia sprawy.



Po to są sądy. Takie samo zabezpieczenie byłoby wydane wobec firmy, gdyby opublikowała np. informację, że któraś z jej klientek daje d--y za stodołą. Nikt tutaj jeszcze nie decyduje o tym, czy to prawda czy też nie ani czy taka informacja narusza czyjeś dobra osobiste. ;) Pokaż całość