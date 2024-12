To dziwne, ale jedyna rzecz, nad która rozmyślam oglądając materiał to to że brak stabilizacji optycznej w kamerze xD

a co do zawartości to szarość PRL-u w 79 oglądałem na żywo wiec zdziwienia nie ma, fajnie nie bylo, ale jakbym miał zeszyt z wynikami totolotka z lat przyszłych to mogę tam wrócić :)