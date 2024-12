Tak właśnie państwo wydaje pieniądze. Nikt normalny nie kupiłby busa za 750 000 zł, ale dla dysponentów nie swoich pieniędzy nie jest to problem. Te busy mają baterie chyba 40 KWh, więc koszt samej baterii to max 20 000 zł. Podejrzewam że koszt producenta na baterii jest mniejszy niż na skrzyni biegów. No i drogi silnik też odpada.