To co napiszę może wydawać się kontrowersyjne, ale mam plan i to k---a sprytny ( ͡ º ͜ ʖ ͡ º )

Większość kobiet to hipergamiczne i materialistyczne istoty. Wiadomo. Facet kieruje się wyglądem, a kobiety statusem materialnym i społecznym. Można stworzyć państwowy program surykatek. Płacić babom żeby rodziły białe dzieci, a inżynierów na pontonach zmuszać do pracy pod groźbą pejczowania ( ͡ ° ( ͡ ° ͜ ʖ ( ͡ ° Pokaż całość