Po co imigranci z 3 swiata maja pracowac na nasze emerytury, skoro moga nas przegłosować, wywłaszczyć i wyrzucić na ulice? Przeciez zalozenie uzupełniania niedoborów pracowników imigrantami musi do tego doprowadzić. My biali, oni nie. My mamy, oni nie. My starzy, oni silni. Prosty podzial.



Ta proporcja bedzie sie zmieniac coraz szybciej. Niemcy umierają, imigranci przyjeżdżają i sie mnożą. To pojdzie jak kula śnieżna, jak średnia długość życia dojdzie do wieku pokolenia bumu Pokaż całość