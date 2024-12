W końcu ktoś zauważył, że do przekraczania granicy jest legalne przejście graniczne. Każdy kto przekroczy granicę nielegalnie i nie jest zagrożone jego życie, powinien być natychmiast deportowany.



A jeżeli ma czas próbować wyłudzić pieniądze po nielegalnym przekroczeniu granicy, to tym bardziej pokazuje, że powinien wrócić do siebie...