Dawno temu, w czasach hitlerowskiego faszyzmu w Niemczech było podobnie: jak osadzony w obozie reedukacyjnym zwanym powszechnie obozem koncentracyjnym w końcu wyszedł z tego obozu (to się zderzało jeszcze przed 1939 rokiem) to musiał zapłacić za pobyt i wyżywienie, a jeśli zmarł w trakcie reedukacji to rodzina była obciążana kosztami jego pobytu i utylizacji jego ciała. Rodzina w zamian otrzymywała mydło, które było efektem ubocznym utylizacji. Tak się działo do 1940 roku Pokaż całość