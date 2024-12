Wychodzina to, ze:

a/ Romanowski to nie zwykly pionek (jakiego gral) a mocny zawodnik - samo to, ze jeszcze nei wypadl z okna o tym swiadczy

b/ Prawdopodobnie byl wyzej w strukturach organizacji, niz przedstawian, od samego poczatku

c/ albo/(i?) ma naprawde mocne rzeczy na kaczynskiego iziobro albo na... donka (jakos wyjatkowo latwo udalo mu sie w tych wegrzech znalezc)

d/ orabn ma tak w-----n...e na to co bedzie, a ze finansowo Pokaż całość