Od początku wojny byłem przeciwny takiej pomocy dla ukrow bo wiedziałem że to będzie rozkradane a na front nigdy to nie trafi i cały czas byłem wyzywany od ruskich onuc tak samo przy covidize od początku pisałem że to ściema to banda koronzjebow wyzywała a teraz wszyscy siedzą cicho i tylko mruczą pod nosem