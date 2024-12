majteczek i tak nie wróci. tatuś dał mu firmę i tatuś załatwi bezkarność. stać go na opłacanie arabów. wujek komendant za wydawanie poleceń nie został pociągnięty do odpowiedzialności a policjanci, którzy pojechali do wypadku też nie odpowiedzieli za wykonywanie poleceń wujka i tuszowanie udziału majteczka w wypadku. gdyby nie niewygodne pytania w internecie majteczek nawet ni byłby z nim powiązany i nie musiał by uciekać.

majteczek jest poza zasięgiem (dali mu czas Pokaż całość