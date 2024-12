Nie rozumiem skąd akceptacja i przyzwolenie na to by polityk mógł sobie pozwalać na wysoki standard, przecież nie żyjemy w jakieś monarchii żeby osoby sprawujące władze mogły za pieniądze podatników pozwalać sobie na luksusy warte liczone w setkach tysięcy,przecież to nie tylko dymanie obywateli ale tez duza szansa na sprzeniewierzanie nie swoich funduszy, to świadczy o tym jak prymitywne były starsze pokolenia narodu