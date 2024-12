Ministerstwo sportu też jest do rozwiązania. Kolejny krok to chwycenie samorządów za jaja i zakaz finansowania zawodowego sportu z kasy samorządów. Sportem młodzieżowym może się zajmować jakiś departament w ministerstwie edukacji. Grube miliony oszczędności, GRUBE, taki Wrocław na sam Śląsk wyda zaraz 19 mln zł, Tychy na zawodowy sport wydają prawie 10 mln, kalkulatory nie mają tylu zer żeby policzyć to co się w Zabrzu przepala na Górnika i stadion.