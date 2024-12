Śmiesznie się patrzy na zachwyt nad tym człowiekiem w narodzie, gdzie jest problem z prawami pracownika i parę instytucji próbuje to jakoś unromować. Myślicie, że jakby taki ktoś pokroju Mileia doszedł do władzy w Polsce, to byłoby lepiej? Zagranicznie koncerny urządziłby tu sobie eldorado waszym kosztem i byście j----i po 16 godzin dziennie xD. Niestety tacy chłopskorozumni rewolucjoniści maja poparcie wśród motłochu i potem dostają obuchem w głowę. Lenin też obiecywał złote Pokaż całość