Ciekawe czy konfedepisowcy będą znowu płakać że siepacze Tuska prześladują patriotę Romanowskiego xD LINK 1 Albo czy będą mówić że to jeden z najuczciwszych ludzi jakiego znają xD LINK 2 Wykopowi konfiarze, nie jest wam głupio że po latach opowiadania bajek o bandzie czworga, o tym że PO i PiS to tak naprawdę to samo i dlatego nikt nikogo nie rozliczy, to Konfederacja kładzie się rejtanem jak pisowcy są rozliczani?