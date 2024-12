Oj coś czuję że pentagon straci fifnsowanie - skoro nie potrafi pokazać na co mu potrzebne pieniądze z budżetu to Musk będzie doradzał aby pentagon tych pieniędzy nie dostawał.



Pamiętajmy jednak, że Musk jest tylko doradczą, ostateczna decyzja komu obciąć finansowanie nie należy do niego.