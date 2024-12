To teraz wyobraź sobie, że jesteś Ukraińcem, zdolnym do służby wojskowej na froncie, masz 22 lata, ale straciłeś wiarę w to, że da się przepędzić Ruskich ze wschodniej Ukrainy i z Krymu. Wyobraź sobie, że nie wiesz jak już cię umieszczą w okopach czy lepiej stracić życie czy ręce i nogi?