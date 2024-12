Czy ktos mondry odpowie mi w końcu na to pytanie? Otóz w 2022 roku przestałem płacić ludziom ZUS i podatki do US, przegrałem sprawe w sądzie i mam nakazy płatnicze ale orzekał w mojej sprawie tzw. Neosędzia. Czy mogę starać się o odstąpienie od wyroku z tego względu że ten sędzia był nieprawomocnie nominowany na sędziego? I drugie pytanie od razu czy ten sam "myk" przejdzie jak przestane płacic podwyonawcom?

Pozdrawiam

Biznesmen