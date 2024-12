No tak w tym kraju facet ma za dobrze. Musi tylko tyrać pięć lat dłużej, mieć niejednokrotnie cięższe warunki pracy, a jak w sądzie powalczy o prawa do opieki nad dzieckiem to sędziowie go ostro wyśmieją. Zresztą jest dyskryminowany na każdym kroku, czy to w szkołach, uczelniach czy nawet w wyborach na Warszawiaka, a raczej Warszawiankę roku. Wprowadźmy jeszcze bykowe, bo faceci się rozleniwią ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )