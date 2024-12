Zasadniczo - wojna to wojna. Raz ja Ciebie a raz Ty mnie! Tak to działa. Jednak patrząc zimnym okiem powiem: ..... Nie jest w interesie dzisiejszej Ukrainy przyspieszanie wymiany ciosów. Czym prędzej wojna się skończy, tym dla Ukrainy lepiej. A czym więcej dronów i rakiet wystrzeli Ukraina, tym więcej ich dostanie od Rosji. Sytuacji Rosji to nie zmieni, ale sytuację Ukrainy owszem.